Epifania, Federalberghi: 2,4 milioni di italiani in vacanza

Saranno circa 2,4 milioni gli italiani in vacanza nel week end dell'Epifania. Lo rileva un'indagine di Federalberghi, secondo cui nel 95,9% dei casi la meta del viaggio sarà il nostro Paese. Un milione e 100mila partiranno in questi giorni, mentre in 798mila hanno iniziato la vacanza già a Natale. Altri 506mila sono fuori casa da Capodanno. Il giro d'affari si aggira sui 437 milioni, con una spesa media di 397 euro.