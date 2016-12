15:20 - Sono un milione e mezzo gli italiani che faranno una vacanza per il ponte della Befana, in calo del 13,1% rispetto al 2014, e per l'84% sceglieranno mete nel Belpaese. Sono le stime di Federalberghi, che ha realizzato un'indagine previsionale sui consumi turistici dei nostri connazionali per l'Epifania, con il supporto tecnico dell'istituto ACS Marketing Solutions. La spesa media si aggirerà sui 414 euro.