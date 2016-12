Enti locali, il cdm vara il decreto: meno vincoli sul patto di stabilità

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto enti locali. Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan ha spiegato che si tratta di "un insieme di misure che ha l'ispirazione di allentare i vincoli di operatività degli enti locali e territoriali rispetto al patto stabilità interno", quindi maggiore spazio per gli investimenti.

I Comuni avranno per 4 anni 100 milioni di euro di margine sul Patto di stabilità interno. Illustrando il decreto il ministro ha spiegato che ai Comuni arriva un contributo di "530 milioni di euro" per Imu e Tasi". Niente di fatto sulle Agenzie fiscali. Padoan ha spiegato che il nodo dei dirigenti dichiarati illegittimi dalla Consulta perchénominati senza passare da un concorso pubblico "sarà affrontato in un prossimo consiglio dei ministri".