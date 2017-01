L'idea che l'a.d. di Eni Claudio Descalzi si dimetta è un'ipotesi che "non esiste e non è mai esistita". Lo ha detto il presidente della società Emma Marcegaglia interpellata al riguardo a margine dell'Asia-Europe Business Forum a Milano. Sull'ipotesi di dimissioni ha aggiunto: "Assolutamente no, non sono mai state offerte". "Il cda all'unanimità ha ribadito la fiducia a Descalzi", ha precisato.