Energie rinnovabili: investimenti in crescita nel 2015

Secondo il Renewables 2016 Global Status Report di REN21 – un network che riunisce governi, organizzazioni internazionali, ONG e associazioni di settore –, gli investimenti globali hanno raggiunto i 286 miliardi di dollari (+5% su base annua) e oltre il doppio dei 130 miliardi di dollari destinati a nuovi progetti di impianti di carbone e gas naturale, sottolinea lo studio.



Nel 2015 la crescita è stata trainata da Cina, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e India. Alla Repubblica popolare cinese, in particolare, è riconducibile un terzo degli investimenti globali.



Il report osserva che i governi offrono un contributo determinante alla diffusione delle energie rinnovabili: almeno 173 Paesi hanno deciso di aumentare la quota dell'energia da fonti rinnovabili, imponendosi dei target. Come l'Unione europea, del resto.



L'UE intende ottenere il 20% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2020. Il target è stato fissato al 17% per il nostro Paese che, stando ad un report dell'Eurostat, nel 2014 ha raggiunto il 17,1% dell'energia complessiva (elettricità, trasporti, raffreddamento e riscaldamento) generata da fonti green.



Quella dell'Unione europea non è una scelta priva di fondamento: oltre a garantire un maggior rispetto per l'ambiente, le fonti rinnovabili riducono la dipendenza dei Paesi UE dalle importazioni energetiche. Questo non è l'unico vantaggio, ovviamente.



Uno studio dell'Agenzia internazionale per l'energia rinnovabile (IRENA) sostiene che, raddoppiando la quota di rinnovabili nel mix energetico globale entro il 2030, si potrebbero creare 24,4 milioni di posti di lavoro. Attualmente, secondo il rapporto Renewable Energy ad Jobs – Annual Review 2016 dell'IRENA, il comparto impiega 8,1 milioni di addetti: il 5% in più rispetto al 2015.