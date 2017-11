Energia, l'Ue: Italia bene per rinnovabili, ma bollette troppo alte

Per quanto riguarda luce e gas, l'Italia si conferma uno dei peggiori mercati europei al dettaglio, con prezzi alti per imprese e consumatori che sono tra i meno soddisfatti dell'Ue. Il dato emerge dal rapporto annuale della Commissione Ue, che scatta per l'Italia un quadro di luci ed ombre. Al di là della questione dei costi, infatti, il nostor Paese è avanti sulle rinnovabili, ma ha una dipendenza energetica che resta tra le più alte in Ue.