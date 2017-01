Energia, Autorità: da gennaio bolletta luce +0,9%, gas +4,7%

Dal 1 gennaio la bolletta dell'elettricità avrà un aumento dello 0,9%, mentre per il gas l'incremento sarà del 4,7%. Lo comunica l'Autorità per l'Energia. Nonostante i rincari "per una famiglia tipo" (al lordo delle tasse) per l'anno compreso tra il primo aprile 2016 e il 31 marzo 2017, la spesa calerà rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: dell'1,5% per l'elettricità e del 6,5% per il gas.