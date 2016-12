Energia, Authority prepara un sito dove confrontare le tariffe

Diventa più facile poter confrontare i prezzi di elettricità e gas. Un emendamento al ddl concorrenza stabilisce infatti che l'Autorità dell'energia dovrà realizzare entro il 30 giugno 2016 un apposito sito web per la raccolta e pubblicazione delle offerte sul mercato retail. E' prevista inoltre la riforma del bonus sociale per non abbienti e malati gravi.

Sarà il Mise a dover decidere come fare la riforma per i meno abbienti in un decreto. Infine, come già accade per il gas, anche gli operatori di elettricità dovranno iscriversi ad apposito elenco.