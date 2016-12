Energia: a che punto è l’Italia con le rinnovabili

Secondo il rapporto Comuni Rinnovabili 2016 nell’ultimo decennio il contributo delle rinnovabili rispetto ai consumi è salito dal 15% al 35,5%, superando quindi l’obiettivo del 20% fissato dalla strategia Europa 2020.



Stando ai numeri dell’analisi, nell’arco degli anni presi in esame, il numero dei comuni in cui è installato almeno un impianto da fonti rinnovabili è passato da 356 a oltre ottomila, senza contare che in quasi un comune su tre l’energia pulita prodotta supera quella consumata. In 39 comuni, addirittura, l’energia utilizzata per i sistemi termici ed elettrici è generata nel 100% dei casi da fonti rinnovabili.



Un successo quello raggiunto dalle fonti rinnovabili che quindi fa ben sperare. Come anticipato, infatti, i vantaggi di uno sviluppo massiccio di energia pulita sarebbero notevoli anche in termini strettamente economici.



Uno studio dell’Agenzia internazionale per l’energia rinnovabile (Irena) stima che, se si riuscisse a portare la quota di rinnovabili a livello mondiale dal 18% del 2010 al 36% entro il 2020, si verificherebbe un aumento del Pil tra lo 0,6% e l’1,1%, ovvero qualcosa tra 700 milioni e 1,3 miliardi di dollari in più, con un impatto notevole anche sulle singole economie. Non solo, in termini occupazionali, si genererebbero 24 milioni di posti di lavoro in più.



Tuttavia, nonostante i risultati raggiunti dal nostro Paese, gli sviluppi hanno consentito un notevole aumento degli occupati nel settore fino al 2011 – quando gli addetti risultavano essere 125.400 contro i 113.100 dell’anno precedente –, dall’anno seguente il comparto è stato invece interessato da una parabola discendete. Nel 2012 il numero di occupati è sceso a 106.050, nel 2013 a 103.900 e a 86mila nel 2014.



Legambiente spiega che la causa di questo calo degli occupati risiede nel fatto che negli ultimi anni si è registrata una diminuzione degli investimenti con un conseguente calo della produzione e delle nuove installazioni.