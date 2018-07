Enav, Filt: revocati gli scioperi del 21 luglio, raggiunto l'accordo

L'accordo prevede inoltre nuove assunzioni di personale entro il 2019 "come da noi richiesto", sottolinea il coordinatore nazionale del trasporto aereo della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito. L'intesa "rappresenta un buon risultato in vista della definizione della parte normativa che avverrà nei prossimi mesi e del rinnovo del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, la cui trattativa si aprirà la prossima settimana per tutte le categorie del settore".



Per sabato 21 erano in programma due scioperi nazionali dei controllori di volo dell'Enav, uno indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica e uno indetto dall'organizzazione sindacale Ugl-Ta, oltre a diversi stop locali. Alla mobilitazione aveva aderito anche i dipendenti della compagnia spagnola Vueling e quelli di Blue Panorama. Per legge venivano comunque garantiti i voli compresi in fasce orarie protette: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.