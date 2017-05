Emissioni Fca, Bloomberg: governo Usa pronto a fare causa

Il Dipartimento di giustizia americano è pronto a fare causa a Fiat Chrysler se i negoziati in corso, quelli sulle accuse di violazione delle normative sulle emissioni, falliranno. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando due persone vicine al dossier. La causa potrebbe essere intentata già questa settimana, mentre i colloqui con il gruppo guidato da Sergio Marchionne per tentare di raggiungere un accordo sono ancora in corso.