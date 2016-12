Emergenza sisma e migranti, fonti Ue: ok per l'Italia il deficit 2017 ad "almeno il 2,3%"

Secondo fonti europee vicine al negoziato, la Commissione Ue sarebbe propensa a concedere all'Italia un deficit di "almeno il 2,3%" per il 2017, tenendo conto delle emergenze per il sisma nell'Italia centrale e per i flussi migratori. L'obiettivo per il prossimo anno sarebbe dovuto essere dell'1,8%, e l'incremento dello 0,5% equivarrebbe a circa 8 miliardi di euro.

Moscovici: ok flessibilità ma rispettando regole - In precedenza era stato lo stesso commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, ad aprire piccoli spiragli. "Bruxelles userà tutta la flessibilità che esiste nel Patto di stabilità per aiutare i Paesi che fanno riforme e investono, ma niente flessibilità fuori dal Patto". "Il Patto è la nostra roadmap, dobbiamo rispettare le regole, ma abbiamo deciso che lavoriamo sulla flessibilità dentro le regole", ha spiegato il commissario.



"Con Italia in corso dialogo positivo"- "Con l'Italia è in corso un dialogo positivo", ha sottolineato Moscovici. La discussione è "a livello amministrativo e tecnico con il Tesoro e politico con Renzi e soprattutto con Padoan". La linea di Bruxelles è che "le regole devono essere rispettate, e cerchiamo di ridurre il gap (tra i numeri della Commissione e quelli del governo italiano). Spero che i dati del Def possano ridurre questo gap così possiamo riconciliare flessibilità e regole".