Embraco, Tajani: "Brasile in prima linea per stop delocalizzazione"

Il ministro dell'Industria brasiliano Marcos Jorge de Lima "mi ha assicurato che farà tutto il possibile per dare una mano e che convocherà Embraco per capire come evolve la situazione". Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani dopo il lungo colloquio telefonico avuto con de Lima. Al ministro "ho esposto il quadro della situazione e chiesto la collaborazione da parte del Brasile, anche nel contesto dei rapporti del Mercosur".