21 settembre 2018 15:20 Elsa Fornero a Tgcom24: "Lʼodio nei miei confronti usato solo per avere voti"

L'ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero è intervenuta i microfoni di "Pil&Contropil" in onda venerdì 21 settembre alle ore 19.30 su Tgcom24 e ha ripercorso gli eventi che l'hanno portata a essere uno dei capri espiatori dell'attuale governo: “Vorrei domandare se sembri civile che ci sia stata questa personalizzazione, questo cinico sfruttamento di un nome a scopo di consenso elettorale. Io grazie al Cielo e alle persone a me vicine, anche ai miei studenti, abbastanza forte da superare con equilibrio tutto questo. Però credo che ci dovremmo interrogare, perché questo oggi è capitato a me, potrà capitare ad altri: ma ritengo che si possa contrastare una legge, ma molte delle argomentazioni che sono state usate in modo malvagio, cinico e spietato erano soltanto dirette a creare scontento per poterlo sfruttare. E’ la tecnica conosciuta fin dall’antichità della ricerca di un capro espiatorio: individui qualcuno e dici che è il tuo nemico. E puoi dire che fatto fuori, si spera in maniera metaforica, i tuoi problemi saranno risolti”.

L'ex ministro del governo Monti ha commentato anche l'ipotesi del pensionamento a “quota 100”: “Mettiamo pure che siano 8 miliardi, ma vanno trovati per il 2019, 2020, 2021 e così via… ogni anno. Però si vuole ridurre la tassazione, non si vogliono ridurre le altre spese. Possiamo decidere di spendere ancora per le pensioni, ma a me pare che la cosa importante sarebbe decidere di spendere per il lavoro. Ma non con la logica ‘vai fuori tu che entro io’ perché è una logica che non ci ha portato bene”.