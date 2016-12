Elkann: Fca punta a General Motors

Il presidente di Fiat Chrysler John Elkann non molla su una possibile partnership con General Motors. In un'intervista al Wall Street Journal, Elkann ammette comunque che "Gm non è l'unica opzione, anche se non c'è dubbio che è la migliore". "Nel 2012 abbiamo parlato. Nel 2015 abbiamo parlato. Potremmo parlare nel 2017 o nel 2018. La nostra strategia è la pazienza", afferma.