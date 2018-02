Elezioni, Padoan: no speculazione né segni nervosismo dai mercati

Sui mercati "non ci saranno speculazioni, ma una situazione di attesa. Io osservo continuamente i mercati, ho lo spread ogni ora sul mio tavolo, e non c'è un segno di nervosismo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan durante Porta a porta, che ha anche minimizzato sulla notizia della vendita allo scoperto, da parte del fondo Bridgewater, delle partecipazioni in società italiane. "Sono piccole partecipazioni", ha sottolineato.