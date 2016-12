Elettricità, in Italia le bollette tra le più care d'Europa

Le bollette dell'elettricità italiane, sia per le imprese che per le famiglie, sono tra le più care d'Europa, e si piazzano rispettivamente al primo posto e al terzo. A pesare, per quasi i due terzi del conto, sono soprattutto imposte, oneri di sistema e accesso alla rete. E' quanto emerge dal rapporto Ue sui prezzi dell'energia, secondo cui dal 2008 le tariffe sono cresciute in media del 3,2% l'anno nonostante il calo dei costi all'ingrosso.