Elettricità e gas, arriva la bolletta 2.0 Dal 2015 tutto in una sola pagina

Rivoluzione per la bolletta dell'energia elettrica: a partire da settembre 2015 arriva quella 2.0 che in un solo foglio conterrà tutti gli elementi essenziali di spesa e di fornitura ben evidenziati. Il format sarà più semplice, snello, per rendere la fattura più chiara, moderna e comprensibile. La nuova bolletta, che arriverà nella cassetta della posta di famiglie e imprese (ma anche online), è stata approvata dall'Autorità per l'energia.

La semplificazione riguarda in particolare i contenuti e i termini utilizzati. Gli attuali servizi di vendita si chiameranno "spesa per la materia energia/gas naturale", i servizi di rete "spesa per il trasporto e gestione del contatore". Nella prima pagina della bolletta sarà indicato anche il costo medio unitario del kilowattora/standard metro cubo, come rapporto tra la spesa totale e i consumi fatturati.



Chi volesse approfondire le diverse voci di spesa, potrà comunque richiedere al proprio fornitore gli elementi di dettaglio, ovvero le diverse pagine con la descrizione analitica delle componenti che determinano la spesa complessiva.



Più chiari anche i conguagli - "Le nuove bollette garantiranno anche una maggiore chiarezza in caso di eventuali ricalcoli, ovvero i conguagli, che avranno particolare evidenza in un apposito box in caso di modifiche dei consumi misurati, ad esempio per errori di fatturazione", spiega l'Autorità.



Novità anche per le modalità di invio della bolletta per i clienti in tutela, all'insegna della promozione delle modalità digitali di consegna. A regime, infatti, chi sceglierà il pagamento con domiciliazione su conto corrente bancario, postale o su carta di credito avrà come metodo principale di emissione quello digitale, con la possibilità comunque di poter richiedere la forma cartacea. Tutti gli altri clienti finali, cioè coloro che non hanno l'addebito automatico, continueranno invece a ricevere il tradizionale formato cartaceo. Inoltre, chi richiederà il formato elettronico riceverà dall'operatore anche un piccolo sconto.