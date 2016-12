Elettricità, Cgia: Pmi pagano costo più alto dell'intera Eurozona

Sono le piccole e medie imprese italiane, a causa soprattutto dell'elevata tassazione, in testa alla classifica del costo dell'energia elettrica dell'Eurozona. I dati riferiti al primo semestre del 2016, secondo la Cgia di Mestre, indicano per l'Italia un costo del 22,8% maggiore rispetto alla media dei Paesi Euro. Rispetto a Francia e Paesi Bassi, le imprese italiane pagano rispettivamente, sempre secondo la Cgia, il 53,7% e il 78,1% in più.