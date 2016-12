Effetto Trump su Tokyo, chiusura in rialzo per la Borsa: +1,71%

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, in scia all'ottimismo sui dati della crescita del Pil nel terzo trimestre, pari allo 0,5%, e la continua svalutazione dello lo yen sul dollaro. L'indice Nikkei si assesta ai massimi in 10 mesi, facendo segnare un aumento dell'1,17% a quota 17.672.62, un guadagno di 297 punti. Nel frattempo la valuta nipponica consolida la fase di indebolimento, ai minimi in 5 mesi sul biglietto verde.