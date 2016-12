Effetto Parigi, a Roma presenze a picco nei ristoranti:in centro perdite del 50%

"Alle istituzioni - dice Cerra - chiediamo un presidio di sicurezza. Per quanto ci riguarda ci impegniamo a mettere le luminarie laddove ci sarà consentito, sia per aumentare la percezione di sicurezza, sia per celebrare il Natale".



"Stiamo portando anche avanti il progetto dei commercianti sentinelle che, dopo una formazione con le forze dell'ordine e in contatto con le centrali operative possano segnalare situazioni non chiare", sottolinea.