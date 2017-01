18:00 - Chiusura in rosso per Piazza Affari, sulla scia delle Borse europee che temono possibili elezioni politiche anticipate in Grecia. Il Ftse Mib ha ceduto il 2,81% a 19.390 punti mentre il Ftse All Share ha perso il 2,7% a 20.500 punti. Rispetto all'andamento generale, in controtendenza Mediaset, che ha guadagnato il 2,81%.