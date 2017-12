Editoria, Time Inc. annuncia la vendita al gruppo Meredith

Il gruppo editoriale Time Inc., proprietario del magazine Time oltre che Sports Illustrated e People, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita al gruppo Meredith Corp., per una cifra 1,8 miliardi di dollari. Le società hanno fatto sapere che l'accordo è stato approvato all'unanimità dalle rispettive board. Accordo che era stato sostenuto dai miliardari fratelli Caharles e David Kock, noti per il loro orientamento conservatore.