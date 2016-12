Edilizia: quanto costa ristrutturare un immobile

Nel dettaglio, nel 22,8% dei casi, si è trattato di interventi notevoli, mentre nel restante 17,6% i lavori sono stati di piccola entità. Dall’analisi emerge poi che nell’8% dei casi le famiglie sono dovuti ricorrere a veri e propri interventi di ristrutturazione che hanno interessato tutto, o almeno in parte, l’interno di una casa di proprietà, nel 7,1% dei casi l’immobile in cui gli intervistati da Tecnoborsa vivono, mentre nello 0,9% una seconda casa.



Il tutto con un notevole impatto sulle tasche delle famiglie stesse. Gli elevati costi, infatti, hanno scoraggiato il 12% delle famiglie, che ha così rinunciato ad effettuare lavori alla propria abitazione.



Ma quanto costa ristrutturare una casa? Ad oggi, in Italia - secondo un’analisi di Immobiliare.it, in collaborazione con la start-up ProntoPro.it – la cifra media necessaria per ristrutturare un immobile di 70 metri quadri è di 34 mila euro. L’analisi come parametri prende in esame lavori di demolizione, rimozione, costruzione di tramezzi, intonaci e rasature, pavimenti e rivestimenti, opere da imbianchino, opere da idraulico, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, assistenze murarie, condizionamento dell’aria, infissi e fornitura materiali effettuati in un immobile posto al primo piano in una zona semi-centrale.



L’area del Paese dove è più conveniente ristrutturare un immobile di questo tipo è il Sud d’Italia, dove Catanzaro, con una spesa media di 28.950 euro, risulta la città più economica in questo. Al di sopra della media si pongono invece Roma con 38.900 euro, Trento con 35.850 euro, Milano con 37.500 euro, Firenze con 34.600 e Genova con una spesa media di 34.500 euro.