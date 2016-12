Edilizia popolare,in arrivo 470 mln

Al via l'erogazione alle Regioni di 470 milioni, per ristrutturare o ripristinare oltre 20mila case popolari. Lo annuncia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Abbiamo messo in campo uno straordinario piano per venire incontro a quella parte d'Italia che vive nella condizione del bisogno, che da mesi è in stato di precarietà o è in lista d'attesa per ottenere un alloggio sociale", ha detto il viceministro Riccardo Nencini.