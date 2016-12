Economisti scettici su piano Bce

02:00 - E' destinato a fallire il tentativo della Banca centrale europea di rilanciare l'economia dell'area euro acquistando bond. A sostenerlo è un sondaggio del Financial Times fra 32 economisti, secondo i quali la crescita e l'inflazione resteranno deboli. Secondo Jorg Kramer di Commerzbank gli acquisti di bond "aiuteranno i ministri delle finanze dei Paesi altamente indebitati come l'Italia" ma non cambieranno i livelli di crescita e inflazione.