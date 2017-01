Economie a confronto: le rilevazioni dell’Ocse e le stime di Moody’s

Nel secondo trimestre alcune delle economie facenti parte dell'area Ocse hanno registrato un ridimensionamento della crescita del prodotto interno lordo. E' il caso dell'Italia e della Francia per esempio. Ma anche dell'Eurozona in generale. Altre, come Germania, Stati Unti e Regno Unito hanno messo a segno crescite decisamente migliori.

Secondo le rilevazioni dell'organizzazione parigina, il Pil dei Paesi Ocse nel secondo trimestre si è attestato allo +0,4% contro il +0,5% del periodo precedente. Come anticipato, anche l'Italia ha riportato un lieve rallentamento: +0,2% a fronte del +0,3% del primo trimestre. La Francia mette a segno, invece, una crescita zero, mentre nei primi tre mesi del 2015 aveva riportato un +0,7%.

Tra le maggiori economie quelle che hanno riportato le crescite più consistenti sono state Regno Unito e Stati Uniti che hanno fatto registrare, rispettivamente, un +0,7% e un +0,6% (contro il +0,4% e +0,2% rilevato precedentemente). Avanza lievemente anche la Germania portandosi ad un +0,4% da +0,3%, mentre crolla il Pil nipponico: nel secondo trimestre dell'anno il Giappone ha registrato un -0,4% a fronte del +1,1% del primo.

Nel complesso Unione europea e ed Eurozona hanno riportato rispettivamente una crescita stabile e un rallentamento. L'Ue ha confermato, infatti, il +0,4% del primo trimestre, l'area della moneta unica ha invece fatto un piccolo passo indietro rispetto ai primi tre mesi del 2015: da +0,4% a +0,3%.

Le previsioni per il 2016, elaborate dall'agenzia di rating Moody's indicano invece una crescita dell'1% per l'Italia e per la Francia e dell'1,5% per l'Eurozona. Per il Pil degli Stati Uniti l'agenzia stima invece un avanzamento di 2,8 punti percentuali. Le stime indicano poi un ulteriore peggioramento dell'economia cinese: dopo il +7% realizzato nel secondo trimestre, alla fine dell'anno la crescita della Repubblica Popolare dovrebbe attestarsi al +6,8% e al 6,5% nel 2016.