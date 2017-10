Economia, la Lombardia è seconda in Europa per l'utilizzo dei Fondi Ue

La Lombardia spende il 66,4 per cento dei Fondi strutturali europei in interventi finalizzati a sostenere l’innovazione, la ricerca e la competitività delle sue aziende. E' quanto emerge da un’elaborazione effettuata dall’Osservatorio Il Sole24Ore-Gruppo Clas sui dati della Commissione europea sull’utilizzo dei Fondi 2014-2020. Il report è stato pubblicato sul sito della regione in previsione del referendum del 22 ottobre .

La regione si piazza al secondo posto in Europa per quanto riguarda la spesa dei fondi "a misura d’impresa". Al primo posto c’è il Baden-Wurttemberg (Germania), al terzo l'Algarve (Portogallo). Tra le regioni europee che hanno investito di più, oltre il 50 per cento delle risorse, ci sono anche altre due regioni italiane: l’Emilia Romagna e la Toscana si posizionano, rispettivamente, al dodicesimo e al sedicesimo posto. Baden-Wurttemberg, Lombardia e Algarve sono anche le amministrazioni che hanno già destinato almeno il 20 per cento delle risorse al potenziamento del tessuto produttivo.