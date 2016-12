Economia italiana sempre incerta, l'Istat avverte: "Nessun segnale di sprint a fine anno"

Frenano i consumi - Segnali di decelerazione si osservano nella dinamica della spesa per consumi, con le vendite al dettaglio che ad agosto si riducono dello 0,2% rispetto al mese precedente, confermando il trend negativo evidenziato anche in precedenza (-0,3%). Per la terza volta quindi, dicono all'Istat, "la fiducia dei consumatori diminuisce rafforzando il trend negativo iniziato a gennaio".



Occupazione stazionaria - In linea con i livelli del secondo trimestre l'evoluzione del mercato del lavoro. A settembre c'è stata "una lieve crescita degli occupati (+0,2% rispetto ad agosto), tuttavia a livello trimestrale l'occupazione è rimasta stazionaria dopo il consistente aumento nei primi sei mesi dell'anno, con 223mila occupati in più nel periodo tra gennaio e giugno".



Positivi i dati sui lavoratori dipendenti, "tornati sui livelli del 2008", ovvero ai valori pre-crisi. Una conferma che segnala per il totale dell'occupazione alle dipendenze un rialzo dello 0,3% nel terzo trimestre, frutto sia del perseguimento della crescita di chi lavora a tempo indeterminato, ("anche se a ritmi inferiori rispetto a quelli dell'anno scorso"), sia di un aumento dei "dipendenti a termine". Una tendenza, spiega, "contrapposta" al calo "dell'occupazione indipendente (-0,8%)", in cui rientrano gli autonomi.



Accelera il business del mattone - Ottimi numeri per il mattone, che nel secondo trimestre, con un'impennata su base annua del 20,6% per le convenzioni notarili di compravendita (+17,9% nei primi tre mesi dell'anno) e con buoni segnali da tutti i settori del mercato, con il residenziale in pole position. Forte crescita dei mutui, dei finanziamenti e delle altre obbligazioni con ipoteca: +24,5% su base annua.