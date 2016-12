E' nata Alitalia targata Etihad

15:55 - E' ufficialmente nata la nuova compagnia aerea di Alitalia nel segno di Abu Dhabi. Da oggi è “decollata” Alitalia Sai a maggioranza italiana e partecipata al 49% da Etihad Airways. Inizia, dunque, la nuova avventura sotto l'ala protettiva del partner venuto dai ricchi e lontani Emirati Arabi. Lo annuncia l'ad Silvano Cassano in una nota: "I clienti, che d'ora in avanti chiameremo ospiti, saranno la nostra bussola''.

"A partire da oggi - informa la compagnia -Alitalia, insieme ad Etihad Airways, offre 168 destinazioni, una flotta di 227 aeromobili tra le più avanzate al mondo e la forza di chi trasporta piu' di 35 milioni di passeggeri l'anno'' La compagnia sarà controllata da Alitalia Cai (51%) che ha trasferito alla nuovo società tutti gli asset: beni mobili ed immobili, dipendenti, marchio, rapporti commerciali chiudendo definitivamente una sfortunata stagione durata sei anni. Ai comandi della nuova compagnia c’è Silvano Cassano come amministratore delegato e tra gli altri, Giancarlo Schisano come Chief Operations Officer e Duncan Naysmith (da Etihad) come Chief financial officer. Luca Cordero di Montezemolo è il presidente.