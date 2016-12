E-commerce, Natale da record per Amazon

A livello globale, solo nella terza settimana di dicembre, ha registrato tre milioni di nuovi iscritti al servizio Prime: abbonamento che permette di accedere in anteprima ad una serie di offerte, a spedizioni gratuite e a servizi come Prime Photo o Prime Video.



Altri record realizzati, sempre a livello globale, sono quelli di 200 milioni di prodotti spediti gratuitamente con Prime nel corso della stagione natalizia, oltre 30 mila prodotti acquistati con la modalità “Offerta Lampo” (ovvero con l'accesso in anteprima, dedicato appunto a quelle decine di milioni di abbonati Prime), mentre è raddoppiato il tempo di permanenza degli utenti sul portale.



Per quanto riguarda invece Amazon.it, ovvero la versione italiana del colosso dell'e-commerce, un giorno da record è stato il 23 novembre: il Black Friday, una tradizione statunitense - che colloca una giornata di saldi l'indomani del Giorno del Ringraziamento - ormai sbarcata anche in Italia.



Per Amazon.it il 27 novembre 2015 è stato il giorno in cui si sono registrati più ordini di sempre. Ben 600mila i prodotti ordinati. Bisogna anche considerare che nel 2015 il numero di e-shopper è cresciuto dell'11%, arrivando a toccare le 17 milioni di unità. Un aumento che ha contribuito all'aumento del 65% delle vendite online in Italia nel giorno del Black Friday rispetto alla media dei giorni precedenti.