E-commerce: i vantaggi economici offerti dai negozi on-line

In tutti i comparti merceologici considerati nello studio – alimentazione, cura della persona, abbigliamento, infanzia e tecnologia –, i prezzi dei prodotti venduti on-line risultano inferiori a quelli che è possibile acquistare in negozio tradizionale. Secondo l'indagine dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, la percentuale di risparmio medio raggiunge il 41% tra i prodotti per la cura della persona (bagnoschiuma, shampoo…), il 24,1% per l'abbigliamento (jeans, scarpe sportive…), il 14,5% per i prodotti dell'infanzia (latte in polvere, pannolini, biberon…) e il 17,2% per quelli tecnologici (smartphone, tablet, lettore mp3…).



Pur sottolineandone la convenienza, Federconsumatori sottolinea che gli e-shopper rischiano di imbattersi in prodotti contraffatti. Del resto i siti di vendite on-line, che contengono nei loro cataloghi prodotti non originali, sono molti: stando ad un rapporto Ref–Confesercenti su Abusivismo e Contraffazione, diffuso nel settembre scorso, sono otto su dieci. A pagarne le conseguenze sono gli acquirenti, ovviamente: un consumatore su quattro ha acquistato on-line almeno un prodotto contraffatto e spesso può averlo fatto in modo inconsapevole, contribuendo ad alimentare un mercato in crescita costante.



I vantaggi offerti dall'e-commerce – aumentare la platea di potenziali clienti – stanno convincendo un numero crescente di commercianti ad aprire un punto vendita on-line: secondo le previsioni di Confesercenti, nel 2016 i negozi on-line saranno quasi sedicimila (+165,4% in più rispetto al 2009) e nel 2025 raggiungeranno quota cinquantamila. Per quanto consistente, l'incremento punti vendita on-line non è diffuso in modo omogeneo sul territorio nazionale. Anzi. Un terzo delle imprese che commerciano via internet sono infatti concentrate in sole due regioni: la Lombardia, che nel 2016 dovrebbe raccoglierne quasi tremila, e nel Lazio (1.840).