E-commerce e advertising: l’impatto del mobile

In effetti, la sempre più massiccia diffusione dei mobile, a discapito dei terminali più tradizionali (i computer, che hanno riportato un calo delle vendite del 10% nel 2015), sta dando il suo contributo anche alla stessa fruizione della rete: sono 22 milioni gli italiani di età compresa tra i 18 ed i 74 anni che ogni mese accedono alla rete mediante mobile. Senza contare che il 70% del tempo trascorso in rete giornalmente avviene tramite smartphone o tablet (dato che sale all'85% tra i giovani e che a si attesta al 50% tra i più grandi di età).



Un cambiamento che ha convolto anche il mondo dell'advertising (ovvero delle inserzioni pubblicitarie). Tra il 2014 ed il 2015 il valore del mobile advertising è cresciuto del 53%, toccando così i 462 milioni di euro: il 21% del valore dell'Internet Advertising e il 6% del totale del settore. Per fare un esempio basta guardare i recenti risultati finanziari del colosso Facebook. Per il noto social network le entrate dalla pubblicità mobile rappresentano ormai l'80% di tutte le entrate advertising.



Ad oggi si può ritenere un mobile shopper il 41% dei possessori di smartphone. Di questi il 60%, secondo lo studio del Polimi, utilizza il suo dispositivo per documentarsi su un prodotto e per trovare il punto vendita più adatto alle esigenze, il 40% utilizza lo smartphone all'interno del negozio e il 41% nella fase di post acquisto.



Nel 57% dei casi il mobile shopper utilizza il proprio dispositivo per acquisti legati al comparto dell'elettronica, il 53% per quelli di abbigliamento e accessori, mentre una quota più bassa, il 27%, per gli acquisti alimentari.