E' boom di turisti: 30 mln in viaggioOtto su dieci resteranno in Italia

Ad andare in Sicilia sarà il 48% degli italiani che hanno deciso di passare le vacanze nel loro Paese. E anche quest'anno sarà agosto il mese preferito per partire. A sceglierlo è infatti il 62,5% degli italiani (eravamo al 59,3% nel 2014). In aumento i turisti stranieri, per i quali si prevede una crescita tendenziale pari al 2,5%.



Federalberghi: "Bene gli affari, ma non facciamoci illusioni" - "Vedere che il 48% degli italiani sta scegliendo per le ferie soprattutto il Sud, quale punto nevralgico del riscatto di un'intera area, ci rafforza nel convincimento che l'Italia ha ancora tante doti turistiche da valorizzare", dice il numero uno di Federalberghi Bernabò Bocca, che però invita a non illudersi: "Servono investimenti cospicui".