Draghi: trovare nuovi modi per costruire fiducia fra Ue e cittadini

I leader europei devono "trovare nuovi modi per costruire fiducia fra gli Stati membri della Ue e i cittadini", perché "abbiamo visto che il prezzo dell'inazione è alto". E' l'appello del presidente della Bce Mario Draghi in favore di una svolta per l'integrazione europea. "I bisogni che condividiamo, e che possono essere soddisfatti in modo più sicuro agendo in comune, devono essere identificati e spiegati più chiaramente", ha aggiunto.