Draghi striglia la Germania: "Obbediamo alla legge, non ai politici"

La Bce lascia invariati i tassi, con il principale allo 0%, e il suo presidente, Mario Draghi, difende il proprio operato dalle critiche della Germania. "I vertici della Bce obbediscono alle leggi, non ai politici. Lavoriamo per l'Eurozona, non per Berlino", dichiara in risposta alle parole pronunciate da alcuni esponenti del governo della Merkel. E ai fondi tedeschi, critici per i bassi rendimenti, replica: "Non potete incolpare sempre la Bce".