Draghi: "Rivedere al ribasso le stime" L'Ue a Renzi: "Non cambi le regole"

21:57 - "Abbiamo assistito a un indebolimento della crescita e ci sono segnali che indicano una revisione al ribasso delle previsioni economiche". Lo ha detto Mario Draghi. Per il presidente della Bce, sulla crescita pesano "l'alta disoccupazione e i rischi geopolitici, che frenano la fiducia". Draghi invita poi i governi a "risanare i propri bilanci senza disfare gli sforzi fatti finora".

Draghi: mandato unanime a staff Bce per nuove misure - La Bce è "unanimemente pronta a ulteriori misure non convenzionali", anche se quelle già prese dovrebbero portare l'inflazione gradualmente verso il 2%. Tuttavia il consiglio ha "dato mandato allo staff della Bce di preparare ulteriori misure, se necessarie", ha annunciato Draghi. Questa decisione, ha spiegato è stata "firmata da tutti i membri del consiglio direttivo della Bce".



"Inflazione su livelli attuali nei prossimi mesi" - Sempre Draghi ha poi spiegato che l'inflazione dell'Eurozona dovrebbe restare sui livelli attuali nei prossimi mesi, risalendo gradualmente nel 2015 e 2014. "Ma gli sviluppi dei prezzi dovranno essere monitorati attentamente" dalla Bce", ha avvertito.



L'Ue a Renzi: "Non cambi le regole" - "Non possiamo cambiare le regole durante il gioco, possiamo solo usare la flessibilità esistente nel Patto: il suo rispetto è cruciale per l'Eurozona". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem a chi gli chiedeva se la proposta di Renzi sul patto di stabilità di scorporare gli investimenti dal calcolo del deficit sia sul tavolo. Critico anche il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici: "Non possiamo esagerare con la creatività".