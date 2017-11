Draghi: ripresa robusta, è il momento di fare ordine nei bilanci

"Abbiamo una crescente fiducia che la ripresa sia robusta" ma "non siamo ancora al punto in cui l'inflazione è autosufficiente senza la nostra politica accomodante". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, sottolineando che data la situazione "è arrivato il momento per fare ordine per quanto riguarda i conti pubblici, per creare cuscinetti in vista del futuro, non semplicemente aspettare che la crescita gradualmente riduca il debito".