Draghi:"Ripresa modesta in Eurozona" Piazza Affari crolla a picco: -3,92%

20:57 - "La Banca centrale europea ha una previsione di crescita modesta" per l'Eurozona. Lo ha detto Mario Draghi secondo cui c'è un indebolimento nell'area euro. Per il presidente della Bce tocca agli Stati "non vanificare i progressi già conseguiti, ma procedere in linea con le regole del patto di stabilità e crescita". L'Eurotower sta facendo la sua parte ma serve "il contributo dei governi che devono accelerare con le riforme strutturali".

Borse deluse da Draghi, Milano a picco - Milano crolla a picco in un mercato deluso che si attendeva toni più decisi dal presidente della Bce su Abs e quantitative easing. A fine contrattazioni il Ftse Mib segna un -3,92% 19.894 punti, mentre il Ftse All Share perde il 3,76% a 21.037 punti.



Draghi: "Pronti a nuove misure per risollevare l'inflazione" - "La Bce resta unanimemente pronta a ulteriori misure per risollevare l'inflazione", ha detto da Napoli il presidente della Bce nella conferenza stampa che segue la riunione del consiglio della Banca centrale. Le misure prese dalla Bce, ha proseguito, tengono conto del fatto che le prospettive d'inflazione a medio e lungo termine sono peggiorate e "vediamo che i rischi sono aumentati".



"Capisco le proteste dell'Italia ma colpa della crisi non è la Bce" - "Capisco i motivi della protesta data la debole situazione dell'economia italiana" ma se guardiamo al passato "la colpa della crisi non è della Bce: tre anni fa prima dell'intervento Bce il sistema finanziario era al collasso", ha aggiunto Draghi.



"Misure potenziali acquisto asset 1.000 mld" - La Bce ha dispiegato, attraverso gli acquisti di Abs e covered bond, "misure potenziali fino a 1.000 miliardi di euro", ha sottolineato il presidente della Bce, spiegando che il metro per valutare se varare nuove misure saranno le aspettative d'inflazione "nei prossimi mesi, non anni".



"Acquisti Abs anche per Cipro e Grecia" - "Gli acquisti della Bce comprenderanno anche quei Paesi con rating inferiore a BBB- come Cipro e Grecia", ha confermato Draghi secondo cui ci saranno alcuni caveat. In particolare per "assicurare che il programma possa includere l'intera area euro, gli Abs e le obbligazioni garantite da Grecia e Cipro che sono attualmente non accettati come collaterale, saranno soggetti a specifiche regole per mitigare il rischio".



La Bce lascia i tassi invariati allo 0,05% - Il consiglio direttivo della Bce, riunito a Napoli, ha lasciato invariato il tasso principale allo 0,05%. Lo comunica l'Eurotower. La decisione è in linea con le attese del mercato. Confermato il tasso sui depositi a -0,2% e quello marginale allo 0,3%.