Draghi: ripresa in Eurozona robusta e inflazione migliora grazie agli sforzi della Bce

Inoltre, ha aggiunto Draghi, "negli ultimi quattro anni sono stati creati quattro milioni di posti di lavoro e il tasso di disoccupazione e' sceso dal 13% al 10%". Ma sulla ripresa pesano ancora le "incertezze politiche". Il presidente della Bce ha puntato il dito sul rallentamento della crescita in Cina, la Brexit e il risultato delle elezioni negli Stati Uniti. "La domanda fondamentale è quanto peserà sulla ripresa economica questa incertezza politica", ha sottolineato Draghi, precisando che "nel medio termine non è ancora chiaro".



Del referendum di domenica, Draghi non parla: "Non posso commentare su futuri eventi politici. Quello che sappiamo è che abbiamo un obiettivo che è la stabilità dei prezzi". Sulle mosse future dell'Eurotower, sprattutto in merito ad una possibile richiesta dei "falchi" della Bce che potrebbero chiedere il ritiro graduale delle misure non convenzionali, Draghi è categorico: "Non ne abbiamo mai discusso in seno al Consiglio direttivo". Ma quindi il Qe essere esteso oltre il marzo 2017 e la dimensione degli acquisti mensili ridotti? "Questo lo deciderà il Consiglio direttivo, e lo farà l'8 dicembre".



Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il capo dell'Eurotower ha sottolineato: "Occorre allentare le barriere normative che inibiscono le aziende piccole dall'assumere". "Vi sono prove che le imprese decidono di non crescere piuttosto che varcare la soglia" minima nel numero dei dipendenti "e incorrere in maggiori spese amministrative". E "le recenti riforme" del mercato del lavoro "in Italia e Spagna hanno cercato di affrontare questo problema".