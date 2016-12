Draghi: pronti nuovi interventi Bce

L'inflazione dell'area euro si mantiene sotto l'obiettivo della Banca centrale europea, fissato al 2%, avverte Mario Draghi, ma il rischio deflazione "non è sul tavolo", precisa ancora il presidente dell'Eurotower nel suo intervento all'Economic Club of New York. Dopo aver annunciato che il Qe sarà prolungato di altri sei mesi Francoforte, aggiunge ancora Draghi, potrà ora mettere in atto ulteriori strumenti di politica monetaria, se necessario.