Draghi: "Paesi rispettino il Patto Ue"

20:08 - Mario Draghi torna a ribadire come le politiche di bilancio dei Paesi dell'Eurozona debbano rispettare il Patto di stabilità europeo. Secondo il presidente della Bce, i paletti imposti dalla Ue non impediranno comunque di portare avanti programmi capaci di sostenere la crescita.

"Necessari tagli alla spesa improduttiva" - "Tagliare la spesa improduttiva può creare margini di bilancio per ridurre il carico fiscale e aumentare gli investimenti pubblici", aggiunge il presidente della Bce in una lettera in risposta ad alcune interrogazioni di europarlamentari.



Draghi punta a riportare il bilancio della Bce ai livelli del 2012 - Gli acquisti di prestiti cartolarizzati (Abs) da parte della Bce hanno un potenziale "piuttosto ampio" e le misure messe in atto avranno un impatto "ragguardevole" sul bilancio. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, che punta a riportare il bilancio della Bce ai 3mila miliardi del 2012 dai circa 2mila attuali.