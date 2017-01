Draghi: nuove misure per inflazione

L'apertura di Mario Draghi a nuove misure di politica monetaria per far ripartire l'inflazione danno speranza alle Borse, che girano decisamente al rialzo. Il numero uno della Bce ha detto di aspettarsi un indice dei prezzi basso, forse negativo, in futuro, assicurando di essere "pronto ad agire e mettere in campo tutti gli strumenti" per raggiungere l'obiettivo di un tasso d'inflazione vicino al 2%. Ha poi detto che i tassi rimarranno bassi a lungo.