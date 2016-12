Draghi: nell'Eurozona la ripresa resta moderata, con rischi al ribasso

"Finora - ha spiegato Draghi - l'attività economica nella zona euro ha dimostrato un certo grado di resilienza verso le influenze esterne che tendono a indebolire la domanda. Mentre la domanda esterna è receduta, gli export dell'Eurozona sono aumentati. Il costo più basso dell'energia e la nostra politica monetaria stanno sostenendo i consumi e la creazione di nuovo capitale".



Ma restano rischi al ribasso, e "la pressione dei prezzi resta sommessa" perché "mentre la ripresa gradualmente rafforzerà l'impulso del processo dell'inflazione, la protratta debolezza dell'economia degli anni scorsi continua a pesare sulla crescita nominale degli stipendi, e questo può moderare la pressione dei prezzi".



"Per una normalizzazione dell'inflazione - ha quindi indicato il presidente della Bce - potrebbe servire più di quanto previsto a marzo, quindi all'incontro di dicembre riesamineremo le politiche monetarie. Se concluderemo che il nostro obiettivo di stabilità dei prezzi a medio termine è a rischio, agiremo usando tutti gli strumenti disponibili nel nostro mandato per assicurare che un appropriato livello di politica monetaria accomodante sia mantenuto".



Il programma di acquisto degli asset, ha quindi sottolineato Draghi, è "considerato particolarmente flessibile e potente" e "abbiamo sempre detto che può andare oltre settembre 2016 nel caso non vedessimo un aggiustamento sostenuto nel cammino dell'inflazione". Ma "altri strumenti possono essere attivati per rafforzare l'impatto del programma, se necessario".



Per il governatore della Bce, in ogni caso, "la ripresa migliora, è lenta ma più forte e più diffusa che in passato, e avviene anche nei Paesi sotto stress e 'non core', guidata da consumi e investimenti: un segnale positivo".