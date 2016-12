Draghi: "La ripresa rimane moderata Bce pronta a nuovi interventi a marzo"

"Gli istituti di credito dovranno fare di più" - "La caduta dei titoli bancari - ha detto ancora Draghi parlando al Parlamento europeo - è stata amplificata dalla percezione che le banche potrebbero dover fare di più per adeguare i loro modelli di business a un ambiente di bassa crescita e bassi interessi, e al rafforzato quadro regolatorio messo in piedi dall'inizio della crisi". E ha aggiunto: "Bisogna riconoscere che le regole hanno messo le basi per un aumento della resilienza per tutto il settore finanziario".



"Bail in un cambiamento in meglio" - "La transizione alle nuove regole (della direttiva Brrd che istituisce il bail in, ndr), determina un cambiamento notevole - ha ripreso -, ma è un cambiamento per il meglio, perché così i soldi dei contribuenti non saranno utilizzati come accaduto nella crisi".



Il numero uno dell'Eurotower ha poi precisato: "I governatori delle banche centrali e i capi della supervisione hanno indicato che sono impegnati a non aumentare significativamente i requisiti generali di capitale per il settore bancario", sottolineando che le banche "hanno messo in piedi buffer di capitale più elevati e di migliore qualità, hanno ridotto l'effetto leva e migliorato i loro profili di finanziamento".