Draghi: "La Grecia resti nell'euro, ma l'accordo deve essere sostenibile"

La Bce "vuole che la Grecia resti nell'euro" ma "ci vuole un accordo forte che produca crescita, giustizia sociale, ma anche sostenibilità di bilancio". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, spiegando inoltre come non sia possibile "dare dettagli in tempo reale" su come proceda il negoziato. C'è "forte determinazione perché alla fine l'accordo si raggiunga" ma deve essere un "accordo forte", ha quindi aggiunto.