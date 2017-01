Draghi: in 2016 economia incerta

Le prospettive dell'economia per il 2016 sono incerte e la Banca centrale europea sta contribuendo ad assicurare la ripresa. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo a una conferenza presso la nuova sede della Borsa tedesca a Eschborn. "Per questo motivo tutti i responsabili politici devono lavorare per costruire la fiducia", ha aggiunto.