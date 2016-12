Draghi: "Il credito sta arrivando alle imprese, azione Bce funziona"

Le indagini mostrano come "il credito stia raggiungendo le imprese non finanziarie, la nostra politica è stata molto effettiva". Lo afferma il presidente della Bce, Mario Draghi, al termine del consiglio secondo cui "il credito sta crescendo costantemente dal 2014" e "la trasmissione della politica monetaria non ha mai funzionato meglio di oggi".