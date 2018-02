Draghi: "I bitcoin vanno visti come asset molto rischiosi"

I btcoin e le valute virtuali "sono al momento in uno spazio non regolato, e dovrebbero essere visti come asset molto rischiosi, soggetti ad alta volatilità e speculazione". Lo ha affermato il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue aggiungendo che attualmente la vigilanza bancaria unica "sta studiando come identificare i rischi prudenziali che le valute virtuali pongono alle banche".