Draghi: "Graduale ripresa dell'area euro, ma rischi al ribasso"

"La Bce farà il necessario per la stabilità dei prezzi" - "La Bce ha fatto e, nell'ambito del suo mandato, continuerà a fare il necessario per la stabilità dei prezzi", aggiunge Draghi. "La politica monetaria accomodante - sottolinea - ha offerto un considerevole sostegno alla ripresa dell'area euro".



"Nell'area euro servono politiche strutturali" - "Nell'area euro, per una crescita forte e sostenuta, sono necessarie politiche strutturali efficaci. Le politiche di bilancio - prosegue - dovrebbero sostenere la ripresa economica, rispettando le regole dell'Unione Europea. L'attuazione del patto di Stabilità è cruciale per la fiducia e per assicurare la sostenibilità del debito pubblico. 'Allo stesso tempo, tutti i paesi dell'area euro dovrebbero tendere a una composizione delle politiche di bilancio pro-crescita, dando la priorità agli investimenti pubblici e riducendo il peso delle tasse sul lavoro".



"Agire sulle banche, serve collaborazione" - Per il presidente della Bce, inoltre "è necessaria un'azione determinata sulle banche e sui crediti deteriorati, che continuano a pesare in alcune giurisdizioni. E devono collaborare tutti gli stakeholder, inclusi i governi, le banche, le autorità e gli investitori, a livello nazionale ed europeo".



Bozza G20: "Brexit sarebbe uno shock per l'economia mondiale" - La crescita economica è modesta e incerta, con rischi al ribasso. Lo afferma il G20 nella bozza del comunicato finale. Fra i rischi citati ci sono quelli geopolitici, il terrorismo e i rifugiati. Inoltre, si legge, la Brexit sarebbe uno shock che complicherebbe l'economia globale.